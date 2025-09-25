TV, Nancy Brilli e Francesca Fialdini a 'Ballando con le stelle 2025'

(LaPresse) Da sabato 27 settembre al 20 dicembre su Rai1 in prima serata riparte ‘Ballando con le Stelle’ con Milly Carlucci alla ventesima edizione. Queste le coppie di quest’anno. Fabio Fognini con Giada Lini, Marcella Bella con Chiquito, il vincitore di Sognando Ballando con le Stelle. Francesca Fialdini avrà il trattamento di Bianca Guaccero con Giovanni Pernice, che lo scorso anno ha sollevato la coppa del vincitore, mentre Barbara D’Urso danzerà con Pasquale La Rocca, che di Ballando con le Stelle ne ha vinti due su tre. La Signora Coriandoli, alias Maurizio Ferrini, insieme a Simone Di Pasquale, di nuovo tra i maestri del programma. Con Rosa Chemical ci sarà Erica Martinelli. Martina Colombari insieme a Luca Favilla. Nancy Brilli con Carlo Aloia. Andrea Delogu, abbinata al giovane Nikita Perotti. Filippo Magnini ballerà con Alessandra Tripoli. Beppe Convertini in pista con Veera Kinnunen e infine, con il co-conduttore storico del programma Paolo Belli ballerà con Anastasia Kuzmina.