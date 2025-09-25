Ballando con le Stelle 2025, tanti big ma occhi puntati su Barbara d’Urso

Da sabato 27 settembre al 20 dicembre su Rai1 in prima serata riparte ‘Ballando con le Stelle’ con Milly Carlucci alla ventesima edizione. Queste le coppie che compongono il cast. Fabio Fognini con Giada Lini, Marcella Bella con Chiquito, il vincitore di ‘Sognando Ballando con le Stelle’. Francesca Fialdini avrà il trattamento di Bianca Guaccero con Giovanni Pernice che lo scorso anno ha sollevato la coppa del vincitore, mentre Barbara d’Urso danzerà con Pasquale La Rocca, che di ‘Ballando con le Stelle’ ne ha vinti due su tre. La Signora Coriandoli, alias Maurizio Ferrini, insieme a Simone Di Pasquale, di nuovo tra i maestri del programma. Con Rosa Chemical ci sarà Erica Martinelli. Martina Colombari assieme a Luca Favilla. Nancy Brilli con Carlo Aloia. Andrea Delogu abbinata al giovane Nikita Perotti. Filippo Magnini ballerà con Alessandra Tripoli. Beppe Convertini in pista con Veera Kinnunen e infine, con il co-conduttore storico del programma Paolo Belli ballerà con Anastasia Kuzmina.

Massimiliano Rosolino curerà la Sala delle Stelle. “Sono come un allenatore che conosce i ruoli e so anche cosa si prova a essere bravi e a essere messi in discussione. La Sala delle Stelle è lo spogliatoio dove si colgono le emozioni”. William Di Liberatore, direttore dell’Intrattenimento Prime Time Rai sottolinea che “più che un programma ‘Ballando con le stelle’ è un progetto da sposare in toto”. Il vicedirettore Fasulo parla di “cast micidiale”.

Barbara d’Urso: “Il futuro? Se son roseRai fioriranno”

Tanti big ma è Barbara d’Urso la prima attrice su cui sono puntati tutti gli occhi. “Tornare in tv è stata una scelta psicologicamente difficile perché per lunghi anni ho gestito le situazioni, d’accordo con l’azienda, ma ero io a fare la Milly Carlucci del programma. Non è stato facile perché qui sei gestita e gli altri decidono per me. Del resto devo ripartire con coraggio dopo che ti hanno fatto cadere. Sono orgogliosa di questo mio ritorno che non è un ripiego. Il futuro? Se son ‘roseRai’ fioriranno. E se non fioriranno sarà per colpa mia. Sono una donna imprevedibile, può arrivare qualsiasi cosa o nulla”. Sottolinea Barbara d’Urso che aggiunge: “Non è vero che ho accettato di partecipare perché ho un cachet astronomico. Ho accettato quello che mi hanno offerto. Ho accettato per la voglia di mettermi in gioco e ritrovare il pubblico da cui sono stata staccata. Se Selvaggia Lucarelli è un problema per me? Assolutamente no – spiega – La giuria fa il suo lavoro. Selvaggia è simpatica e intelligente. Io ho paura solo di ballare e della esibizione”.

Il valzer dei protagonisti

Anche gli sportivi faticano a ballare. “Sono contento sì ma non sono certo a mio agio?, confessa Fabio Fognini. Contente di partecipare sia Nancy Brilli sia Martina Colombari. Paolo Belli ammette che all’inizio pensava fosse uno scherzo poi confessa “sto scoprendo cose dentro di me che pensavo di non sapere”. Rosa Chemical parla di sinergia e scambi di energia con la sua partner di ballo. Mentre Andrea Delogu ammette di aver ricominciato a mangiare la pasta alla sera. Marcella Bella confessa che con il suo partner Chiquito assomigliano sempre di più a Sandra e Raimondo. Beppe Convertini ammette di sentirsi nei movimenti come un pezzo di legno e di vedere Milly Carlucci come Wonder Woman. La giuria è confermata. Alzeranno le palette Guillermo Mariotto, Fabio Canino, Ivan Zazzaroni, la capitana Carolyn Smith e Selvaggia Lucarelli. Presenze fisse di Alberto Matano, Rossella Erra, Sara Di Vaira e Matteo Addino.