TV, anche Paolo Belli in pista con tanti big a 'Ballando con le stelle 2025'

(LaPresse) Da sabato 27 settembre al 20 dicembre su Rai1 in prima serata riparte ‘Ballando con le Stelle’ con Milly Carlucci alla ventesima edizione. In pista quest’anno ci sarà anche lo storico co-conduttore Paolo Belli, che ballerà in coppia con Anastasia Kuzmina. “Per non farci mancare niente”, scherza Belli. “Tre settimane fa ho detto sì a Milly Carlucci per mille motivi. Come si fa a dire di no a una persona che ha permesso di lavorare a me e a tutto il mio gruppo di lavoro con serenità, in un momento in cui i musicisti sono in grandissima difficoltà?”, spiega Belli. “Sono felice di averle detto di sì”.