Sciopero per Gaza, migliaia bloccano la stazione Termini a Roma

Le varie manifestazioni provenienti da tutta Roma, in occasione dello sciopero generale per Gaza proclamato per oggi 22 settembre, sono confluite in Piazza dei Cinquecento. Gruppi di manifestanti presidiano gli ingressi di Stazione Termini sul lato di via Giolitti, Piazza dei Cinquecento e via Marsala. Migliaia le persone in piazza, cori a sostegno della resistenza palestinese e accuse di complicità al governo Meloni. Dal palco centrale vicino alla statua di Giovanni Paolo II, si alternano gli interventi. Tanti i disagi per i turisti che arrivano in stazione, poi costretti a tornare indietro con bagagli e valigie.