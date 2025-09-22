Sciopero per Gaza: manifestanti sui binari alla stazione di Torino, a Milano bruciata bandiera Usa vicino al Consolato

Cortei e manifestazioni in tutta Italia nella giornata di oggi, lunedì 22 settembre, in occasione dello sciopero generale proclamato dai sindacati di base in solidarietà con la popolazione di Gaza. Qui tutti gli aggiornamenti in diretta.
È ripreso a Napoli il servizio della Funicolare Centrale, dopo lo stop di questa mattina per lo sciopero indetto da Usb e sindacati di base. Al momento in città è regolare il servizio di Linea 1 e Linea 6 della metropolitana, le Funicolari Centrale e Mergellina, mentre la Funicolare di Montesanto effettua solo corse dirette senza fermate intermedie. Sospeso il servizio della Funicolare di Chiaia, parzialmente ridotto il servizio delle linee di superficie tram, bus e filobus.
Diverse centinaia di persone stanno camminando sui binari che vanno da Porta Nuova alla Stazione Lingotto a Torino dove uno spezzone del corteo organizzato in occasione dello sciopero generale a sostegno di Gaza e della Palestina si è staccato all’incirca all’altezza del cavalcavia di corso Sommeiller. In migliaia avevano già bloccato l’ingresso della stazione di Porta Nuova e ora alcuni si sono staccati e stanno occupando i binari: al momento la circolazione dei treni è sospesa anche a causa dello sciopero. Secondo le prime indicazioni da parte della Questura sono circa 8mila i manifestanti.
“Grazie al senso di responsabilità dei lavoratori e al grande impegno di tutto il gruppo Fs, lo sciopero di oggi sta causando la soppressione di un numero limitato di convogli. La mobilitazione politica di sindacalisti di estrema sinistra non può danneggiare milioni di lavoratori”. Così il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, in merito allo sciopero generale a sostegno di Gaza e della Palestina.
Momento di tensione durante il corteo dello sciopero generale a sostegno di Gaza e della Palestina a Milano dove alcuni manifestanti hanno bruciato una bandiera Usa nei pressi del Consolato in via Principe Amedeo. Alcuni manifestanti hanno intonato dei cori chiedendo ‘Fuori l’Italia dalla NATO’.
Durante il corteo organizzato a Napoli in occasione dello sciopero generale per Gaza un gruppo di attivisti ha bruciato le foto del primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu e della presidente del Consiglio Giorgia Meloni, chiedendo a gran voce la cessazione degli accordi tra l’Italia e lo Stato di Israele.
Le varie manifestazioni a favore della Palestina provenienti da tutta Roma sono confluite in piazza dei Cinquecento, dove gruppi di manifestanti presidiano gli ingressi della stazione Termini sui lati di via Giolitti, Piazza dei Cinquecento e via Marsala. Migliaia le persone in piazza: oltre 20mila secondo i primi dati della Questura. Al momento è garantita la funzionalità della stazione attraverso varchi controllati. Diversi i cori a sostegno della resistenza palestinese e accuse al governo Meloni di complicità con le azioni di Israele. Dal palco centrale vicino alla statua di Giovanni Paolo II si alternano gli interventi. Tanti i disagi per i turisti confluiti alla stazione costretti a tornare indietro con bagagli e valigie. Tutto si sta svolgendo con tranquillità.
Oltre mille persone, in particolare studenti, sono scesi in piazza tra Pesaro, Urbino e Fano per Gaza. Tre punti di incontro partiti dalle scuole e che hanno coinvolto tutti i cittadini. “Abbiamo deciso di ritrovarci alla stessa ora a Pesaro, Urbino e Fano per permettere a tutti di partecipare. Soprattutto agli studenti visto che oggi c’è anche lo sciopero dei mezzi pubblici”, dice a LaPresse dall’anfiteatro del Parco Miralfiore Alessandro Panaroni, tra gli organizzatori delle manifestazioni: “Abbiano organizzato questi momenti per le scuole ma ieri ci siamo resi conto che oltre a studenti e insegnanti anche i cittadini volevano aderire, quindi abbiamo aperto a tutti. Oggi pomeriggio ci sposteremo ad Ancona“. Nel capoluogo dorico è infatti previsto il secondo corteo e sit-in, quello regionale, oggi pomeriggio dalle 17.30, tra la Mole Vanvitelliana e il porto. I numeri dei sit-in corso: 500 persone a Pesaro, poco di più a Urbino dove in piazzale Roma sono arrivati molti studenti universitari e circa 300 a Fano dove la manifestazione è stata organizzata dagli studenti.
In migliaia hanno invaso le strade di Cagliari per lo sciopero generale indetto dai sindacati di base a sostegno di Gaza: bandiere palestinesi, striscioni e cori hanno accompagnato il lungo corteo partito da piazza del Carmine e diretto verso il palazzo del consiglio regionale. In prima linea studenti, insegnanti e lavoratori dei trasporti e dei servizi pubblici, uniti nel chiedere la fine delle violenze in Medio Oriente e nel manifestare contro le politiche governative. Lo slogan scelto dalle sigle Usb per la giornata – “Blocchiamo tutto con la Palestina nel cuore” – ha risuonato lungo le vie del centro, scandendo il passo di una protesta che ha superato i confini della semplice rivendicazione sindacale. Lo sciopero, iniziato a livello nazionale a mezzanotte, coinvolge ferrovie, trasporti locali, scuole, porti e numerosi altri settori. A Cagliari la mobilitazione ha provocato disagi nei collegamenti urbani ed extraurbani, pur con le consuete fasce di garanzia.
Un varco del porto praticamente bloccato dalla manifestazione e l’accesso stesso al porto delle auto e dei mezzi pesantemente rallentato. È il risultato della manifestazione pro Pal organizzata questa mattina in porto a Livorno. Circa diecimila persone sfilano dietro lo striscione “Tutti per Gaza” e per dire basta alle violenze contro il popolo palestinese. C’erano lavoratori e studenti, cittadini che hanno voluto partecipare alla mobilitazione generale pro Gaza proclamata dal sindacato Usb. “Il presidio di oggi – dice Usb Livorno – è partito alle 6 e sta vedendo l’arrivo continuo di diverse centinaia di persone, e si stanno bloccando i vari varchi doganali del porto. L’indicazione – dicono da Usb Livorno – è quella di bloccare i porti, le stazioni e le autostrade. Il messaggio al governo deve essere chiaro e forte. Basta complicità con lo stato terrorista di Israele“.
“Università libera dalla guerra”, ‘UniTn complice del genocidio“. Questo il tenore di alcuni striscioni esposti dagli studenti universitari di Trento all’interno delle facoltà di sociologia e giurisprudenza. Una forte rappresentanza di studenti sta infatti prendendo parte allo sciopero generale indetto dai sindacati di base. “Blocchiamo tutto“, hanno detto gli universitari, irrompendo con le bandiere della Palestina all’interno di alcune aule dove si stavano svolgendo le lezioni. Non si registrano tensioni.
I manifestanti scesi in piazza a Bologna a sostegno del popolo palestinese, nella giornata di sciopero generale, hanno bloccato le strade con diversi pneumatici. Momenti di tensione anche per le strade della città. I manifestanti si sono radunati in piazza Maggiore riempiendo anche la vicina piazza del Nettuno. Il corteo è partito ora. Secondo fonti della Questura i partecipanti sono circa 10/12 mila.
È in corso a Napoli il corteo organizzato da Usb e dai sindacati di base nel giorno dello sciopero per Gaza. Il corteo è partito da piazza Mancini nei pressi della Stazione Centrale e ha percorso corso Umberto diretto verso il centro cittadino. Alla manifestazione partecipano anche numerosi studenti. Prima della partenza del corteo alcuni manifestanti del Si Cobas, di Usb e di Potere al Popolo sono entrati nella Stazione centrale esponendo lo striscione “Palestina libera” nei pressi dei binari e accendendo alcuni fumogeni con i colori della bandiera palestinese. La situazione è tornata rapidamente alla normalità senza che si registrassero problemi alla circolazione ferroviaria.
Ha preso il via dalla rotonda all’uscita dell’autostrada A1 di Calenzano (Firenze) la manifestazione promossa dai sindacati di base nell’ambito dello sciopero generale in solidarietà con il popolo palestinese. “Blocchiamo tutto” e “Palestina libera” gli slogan scanditi dai manifestanti. Già intorno alle 8,30 si registravano disagi significativi all’accesso e all’uscita del casello autostradale, che poi è stato chiuso. In apertura del corteo i giovani palestinesi, seguiti da sindacati di base, studenti, insegnanti, associazioni, movimenti e molti cittadini comuni. Una grande bandiera della Palestina è stata posizionata sulla “Ruota del tempo”, l’opera dell’artista israeliano Dani Karavan situata proprio nella rotonda all’ingresso dell’autostrada. Il corteo attraverserà Campi Bisenzio e Capalle, con l’intenzione di passare davanti alla sede della Leonardo e poi alla ex Gkn, nei pressi del centro commerciale I Gigli. La manifestazione si concluderà nel parcheggio antistante la piscina comunale di Calenzano.
La bandiera della Palestina è stata esposta sulla facciata di Palazzo d’Accursio, sede del Comune di Bologna. La decisione è stata presa, informa una nota, “in occasione dello sciopero generale per Gaza e in continuità con le tante iniziative a sostegno del popolo palestinese“.
Corteo e blocco stradale fino alle 15 per lo sciopero indetto dai sindacati di base di Trento per chiedere la fine del conflitto in Medioriente, l’apertura di corridoi umanitari per la popolazione di Gaza e la drastica riduzione delle spese militari. In piazza più di 1.500 persone con forte adesione anche degli studenti universitari. Alla base della mobilitazione anche il caro vita e la richiesta di un adeguamento degli stipendi con maggiori investimenti per scuola e sanità.
Autostrade per l’Italia fa sapere che alle 9:30 è stata disposta la chiusura dell’uscita di Calenzano, sulla A1 Milano-Napoli, da entrambe le provenienze, Firenze e Bologna, a causa della manifestazione sindacale che sta interessando il piazzale esterno della stazione. In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione di Prato est sulla A11 Firenze-Pisa nord. Sono centinaia le persone che si sono riunite questa mattina a Calenzano all’uscita della A1 in attesa della partenza del corteo indetto dall’Unione sindacale di base per lo sciopero generale per la Palestina. Inevitabili le ripercussioni sul traffico.
Una chiazza di vernice rossa e la scritta “22 vermi” a terra: così, nella notte, è stato imbrattato il portone d’ingresso del Comune di Bolzano. Il riferimento è al voto di pochi giorni fa in Consiglio comunale: una mozione dell’opposizione che chiedeva di prendere posizione a favore della Palestina, condannando il governo Netanyahu e riconoscendo lo Stato palestinese accanto a quello israeliano. Mozione respinta dalla maggioranza di centrodestra: 16 voti a favore e 22 astenuti, da qui il riferimento della scritta. In queste ore in difesa della scelta del centrodestra si è schierato Alessandro Urzì, deputato bolzanino di Fratelli d’Italia: “La macchia di sangue rappresentata da vernice rossa cosparsa davanti al Comune per quel voto del consiglio comunale che non si era allineato alle volontà della sinistra, rappresenta una infamia che va condannata senza se e senza ma. Avere espressamente richiamato con una scritta palesemente minacciosa, i 22 consiglieri, di fatto nome per nome, che non si sono allineati ai diktat integralisti di una sinistra che non riesce a ragionare in modo plurale, costituisce un attentato alla democrazia. Attendiamo una chiara presa di posizione unanime di tutte le organizzazioni politiche e sindacali che proprio in questa giornata stanno bloccando, o perlomeno tentando di bloccare, con una azione intrisa di integralismo ideologico l’Italia speculando sulla tragedia di Gaza. Contrapporre guerra a guerra non risolve ma potenzia i problemi eccitando gli animi”.
A Torino gli studenti aderenti allo sciopero nazionale per Gaza hanno bloccato gli ingressi del Campus universitario Einaudi. Gli studenti, ora, stanno confluendo verso la stazione ferroviaria. Il corteo conta circa 1000 studenti.
Blocco degli accessi principali del Rettorato all’Università di Bologna nel giorno dello sciopero generale per Gaza. Nello specifico i blocchi riguardano le facoltà di giurisprudenza e matematica. Sono state poste transenne davanti agli ingressi su via Zamboni da parte di manifestanti dei collettivi Cua e Cambiare Rotta. Gli ingressi posteriori sono invece aperti.
Il blocco degli universitari che aderiscono alla manifestazione pro-Gaza indetta dai sindacati di base, si muove in corteo verso Piazza dei Cinquecento a Roma, nei pressi della stazione Termini. Il corteo si snoderà attraverso le vie del centro. La polizia presidia la manifestazione che fino a questo momento si sta svolgendo in assoluta tranquillità.
Lo sciopero generale di oggi, per quanto riguarda il settore dei trasporti, è stato proclamato da “un sindacato di base, di estrema sinistra. Ad ora, sull’alta velocità e sui Frecciarossa, grazie al gran lavoro di Trenitalia, c’è stato un solo convoglio soppresso, mentre sui regionali siamo al 25% dei blocchi del servizio”. Così il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, intervenuto a Rtl 102.5. Ci sono “alcune interruzioni” legate al maltempo, ma “stiamo lavorando al massimo per offrire un servizio pressoché normale a lavoratori, studenti e pendolari”. I numeri, “almeno nel settore ferroviario, sono in calo rispetto a tutte le ultime indizioni di sciopero”, ha aggiunto Salvini.”Dopo mesi e mesi di lavoro, di riunioni, di trattative, solo nel maggio scorso è stato approvato il rinnovo di contratto dei ferrovieri, per 100mila lavoratori, con aumenti di 230 euro al mese”, ha aggiunto Salvini, per il quale “dopo anni di trattative, con un contratto rinnovato, con assunzioni, bonus, premialità, continuare a fare scioperi lascia pensare”. Sugli scioperi generali “non si può intervenire”, sottolinea Salvini, per il quale occorrerà però in futuro “senza toccare il diritto di sciopero“, ragionare “tutti insieme su una revisione delle normative sullo sciopero, nell’interesse di lavoratori e lavoratrici”.
“Ci uniamo all’appello di pace che anche ieri il Papa ha lanciato all’Angelus. Ci riconosciamo pienamente nelle sue parole: ‘Non c’è futuro basato sulla violenza, sull’esilio forzato, sulla vendetta. I popoli hanno bisogno di pace: chi li ama veramente, lavora per la pace’. Anche per questo, visto il massacro a Gaza, rappresentanti dell’Adlv saranno presenti stasera alla marcia della rete dei ‘Preti contro il genocidio’ e alla veglia a Santa Maria in Trastevere”. Lo si legge sul sito dell’Associazione Dipendenti Laici Vaticani. “La situazione a Gaza – si legge ancora – necessita di una mobilitazione comune, affinché siano anche liberati gli ostaggi in mano ad Hamas. Il massacro che sta avvenendo nella Striscia è senza precedenti, e chiediamo che ci sia uno scatto di dignità da parte di tutti i governi, affinché interrompano la fornitura di armi ad Israele e diano piena dignità istituzionale al popolo palestinese. Rigettiamo inoltre ogni rigurgito di antisemitismo, convinti che la maggior parte degli ebrei sia solidale con questo popolo da troppo tempo martoriato“.
“Papa Leone – sottolineano i dipendenti – dice chiaramente che ‘la Chiesa prega perché i governanti delle nazioni siano liberi dalla tentazione di usare la ricchezza contro l’uomo, trasformandola in armi che distruggono i popoli e in monopoli che umiliano i lavoratori’. Come non essere d’accordo col Pontefice? L’industria delle armi non fa che arricchire pochi a discapito di molti. L’Adlv si oppone fermamente a questa politica di morte“.
La giornata di mobilitazione a sostegno della popolazione di Gaza indetta dal sindacato Usb è stata accolta dalle organizzazioni studentesche dell’Università ‘La Sapienza’ di Roma che questa mattina dalle ore 7:30 hanno cominciato a bloccare gli ingressi alla città universitaria. Il concentramento degli studenti si unirà dalle 10 in Piazza dei Cinquecento dove è prevista una grande manifestazione con tutte le realtà aderenti.