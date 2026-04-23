Usa, iniziati i lavori per lo stadio di cricket delle Olimpiadi di Los Angeles 2028

(LaPresse) Il cricket tornerà alle Olimpiadi nel 2028. Sono iniziati i lavori di costruzione di un nuovo stadio da 10.000 posti a Pomona, in California, che ospiterà le gare di cricket maschile e femminile. Questo segna una tappa fondamentale per il cricket negli Stati Uniti, con l’obiettivo di conquistare il grande pubblico americano. Nonostante le difficoltà, tra cui i problemi gestionali all’interno di USA Cricket, gli investitori rimangono ottimisti. Considerano lo stadio come un trampolino di lancio per il futuro del cricket negli Stati Uniti, che offre l’opportunità di coinvolgere nuovi tifosi. I tifosi, i giocatori e gli allenatori locali sperano che questa nuova visibilità contribuisca a creare nuove opportunità per i giovani talenti.