Schlein: "Governo riconosca lo Stato di Palestina"

“Continuiamo a insistere sulla necessità di sanzioni per Netanyahu e per i suoi ministri che dichiarano apertamente l’obiettivo di cancellare i palestinesi, di occupare Gaza. È un’occupazione illegale, deve finire. Gravissimo anche che Netanyahu abbia detto che non ci sarà mai uno Stato di Palestina. Noi pensiamo invece che il governo italiano debba riconoscere uno Stato ai palestinesi perché, come gli israeliani, hanno diritto a esistere, a vivere in pace e in sicurezza in uno Stato loro riconosciuto”. Lo ha detto la segretaria del Pd Elly Schlein, a margine della Festa dell’Unità di Milano.