Qatar, funerali per membri di Hamas e agente uccisi in un attacco israeliano

(LaPresse) Il Qatar ha tenuto i funerali per cinque membri di Hamas e un agente della sicurezza qatariota uccisi durante un attacco israeliano. Alla cerimonia, svoltasi nella moschea Imam Mohamed Bin Abdulwahab di Doha, ha partecipato anche l’emiro del Qatar, Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani. Il corpo dell’agente delle Forze di Sicurezza Interna del Qatar, Badr Saad Mohammed Al-Humaidi Al-Dosari, era avvolto nella bandiera qatariota, mentre quelli dei membri di Hamas erano coperti con la bandiera palestinese. All’evento hanno preso parte decine di cittadini e funzionari del Qatar.