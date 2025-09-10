Gaza, Qatar: “Raid israeliano su Doha è terrorismo di Stato”

La flottiglia pro-Gaza denuncia un sospetto attacco drone a una seconda imbarcazione ieri sera e conferma che partirà presto da Tunisi. Ieri sera scontri a Roma durante una manifestazione di sostegno. La delegazione tunisina della Global Sumud Flotilla partirà oggi dal porto di Sidi Bou Said alle 16 locali (17 in Italia), invitando i sostenitori a presenziare.
Stasera è in programma la riunione d’emergenza del Consiglio di sicurezza Onu dopo il raid israeliano contro Hamas in Qatar, definito da Doha un tradimento che ha sospeso la mediazione per la tregua. Trump smentisce di essere stato informato in anticipo da Netanyahu e si dice “molto turbato”. Intanto Hezbollah ha liberato una donna israelo-russa rapita in Iraq.
Circa 150mila palestinesi siano stati evacuati da Gaza City, tra cui decine di migliaia solo nelle ultime 24 ore. E’ quanto stimano funzionari della Difesa israeliana, citati da Times of Israel. Ieri, per la prima volta, l’Idf ha ordinato a tutta Gaza City di evacuare immediatamente, in vista di un’imminente offensiva contro Hamas. Domenica il primo ministro Benjamin Netanyahu ha dichiarato che 100mila persone avevano lasciato Gaza City, su un milione circa che si stima risieda nella città.
“Buongiorno a tutti da Gaza. Stiamo bene. 10.9.2025”. Con questo post su Facebook il parroco della chiesa di Gaza, padre Gabriel Romanelli, condivide un aggiornamento sulla situazione nella parrocchia. Padre Romanelli posta anche delle foto delle attività della mattinata.
“Sono un’amica di lunga data del popolo israeliano. So quanto gli atroci attacchi del 7 ottobre da parte dei terroristi di Hamas abbiano scosso la nazione fino alle sue radici. Gli ostaggi sono tenuti prigionieri dai terroristi di Hamas da oltre 700 giorni, dal 7 ottobre. Sono 700 giorni di dolore e sofferenza. Non ci sarà mai posto per Hamas, né ora né in futuro. Perché sono terroristi che vogliono distruggere Israele. E stanno anche infliggendo terrore al loro stesso popolo. Tenendo in ostaggio il loro futuro”. Lo afferma la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, nel suo Discorso sullo Stato dell’Unione al Parlamento europeo. “L’obiettivo dell’Europa – sottolinea – è sempre stato lo stesso: Una vera sicurezza per Israele e un presente e un futuro sicuri per tutti i palestinesi. E questo significa che gli ostaggi devono essere rilasciati. Che ci sia libero accesso a tutti gli aiuti umanitari. E che ci debba essere un cessate il fuoco immediato. Ma a lungo termine, l’unico piano di pace realistico è quello basato su due Stati. Vivere fianco a fianco in pace e sicurezza. Con un Israele sicuro, un’autorità palestinese valida e la piaga di Hamas rimossa. Questo è ciò che l’Europa ha sempre rappresentato. Ed è tempo di unirsi e contribuire a realizzare questo obiettivo”.
“La dottrina di sicurezza di Israele è chiara: la sua mano agirà contro i suoi nemici ovunque. Non c’è nessun posto in cui possano nascondersi”. Lo ha dichiarato il ministro della Difesa Israel Katz, all’indomani del raid contro Hamas a Doha. Lo riporta Times of Israel. Katz ha ribadito la sua richiesta che Hamas accetti le condizioni poste da Israele per porre fine alla guerra, tra cui la liberazione degli ostaggi e il disarmo. Altrimenti “verranno annientati e Gaza distrutta”, ha aggiunto.
Quattordici persone sono morte negli attacchi israeliani a Gaza dall’alba. Lo riporta Al Jazeera.
“Non possiamo che definirlo terrorismo di Stato”. Lo ha dichiarato il primo ministro del Qatar, lo sceicco Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al-Thani, commentando il raid israeliano contro Hamas a Doha. “La diplomazia del nostro Paese non è stata costruita sul comportamento di Paesi come Israele” ha detto. “La mediazione diplomatica del Qatar fa parte della nostra identità e continuerà, e non sarà ostacolata nel portare avanti questo ruolo su tutte le questioni della regione, per garantire la stabilità della nostra area e della nostra popolazione”. “Questo attacco e questo obiettivo hanno superato non solo il diritto internazionale, ma anche gli standard morali” ha aggiunto Al-Thani.
Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha dichiarato di non essere soddisfatto del modo in cui si è svolto l’attacco di Israele alla leadership di Hamas in Qatar. “Non sono entusiasta dell’intera situazione. Non è una bella situazione. Devo dire questo: vogliamo indietro gli ostaggi, ma non siamo entusiasti di come sono andati i fatti”, ha detto Trump ai giornalisti, come riporta la Cnn.
“Un’altra imbarcazione è stata colpita da un sospetto attacco con drone”. Lo si legge sull’account X della Global Sumud Flotilla. “Non si segnalano feriti”, specifica la flotta della missione umanitaria per Gaza in un post. Ad essere coinvolta in questo caso è stata la nave “Alma”. “La Global Sumud Flotilla conferma che un’altra imbarcazione della nostra flotta – l”Alma’ – è stata attaccata da un drone mentre era ormeggiata in acque tunisine. L’imbarcazione, battente bandiera britannica, ha subito danni da incendio sul ponte superiore”, si legge in un post su Instagram.