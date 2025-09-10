Gaza, Qatar: “Raid israeliano su Doha è terrorismo di Stato”

La flottiglia pro-Gaza denuncia un sospetto attacco drone a una seconda imbarcazione ieri sera e conferma che partirà presto da Tunisi. Ieri sera scontri a Roma durante una manifestazione di sostegno. La delegazione tunisina della Global Sumud Flotilla partirà oggi dal porto di Sidi Bou Said alle 16 locali (17 in Italia), invitando i sostenitori a presenziare.

Stasera è in programma la riunione d’emergenza del Consiglio di sicurezza Onu dopo il raid israeliano contro Hamas in Qatar, definito da Doha un tradimento che ha sospeso la mediazione per la tregua. Trump smentisce di essere stato informato in anticipo da Netanyahu e si dice “molto turbato”. Intanto Hezbollah ha liberato una donna israelo-russa rapita in Iraq.