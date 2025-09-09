Pierluigi Bersani a Modena: “Schlein come gli Oasis. Meloni soprano a mezzo”

Alla Festa dell’Unità di Modena va in scena la ‘Serata Rock’ con Andrea Scanzi che intervista Pierluigi Bersani. Il giornalista de ‘Il Fatto Quotidiano’ chiede all’ex segretario Pd di paragonare i politici ai musicisti e Bersani non si sottrae, con risultati ironici: “Elly Schlein è come i Blur e gli Oasis, britpop, quel rock accattivante che si fa capire. Giuseppe Conte mi suggerisce un tenore di grazia, pungente e incisivo con uno stile che mantiene un livello di grazia. Salvini sogna di essere Bruce Springsteen ed è Ricky Shayne, al massimo. La Meloni è un soprano a mezzo: ha la voce tonante ed efficace sulla propaganda e invece sui problemi è totalmente afona, non canta niente”.