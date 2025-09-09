Harry nel Regno Unito, il Principe tra giovani rapper in uno studio di registrazione

Il principe Harry entra ballando in uno studio di registrazione comunitario a Nottingham. La visita per annunciare una donazione “consistente” a ‘Children in Need’, un’organizzazione che sostiene enti di beneficenza a favore di giovani e bambini. Quando uno dei musicisti, rapper e tecnici del suono presenti gli ha chiesto se gli dispiacesse dire parolacce, Harry ha risposto che gli piaceva molto.

Il secondogenito di Re Carlo, che si trova da qualche giorno nel Regno Unito, è reduce da un altra uscita pubblica, lunedì sera, ai WellChild Awards a Londra. L’evento, che celebra il coraggio dei bambini gravemente malati e di coloro che si prendono cura di loro, è sponsorizzato da un’organizzazione benefica che Harry sostiene da tempo. La sua visita a Londra sta scatenando speculazioni su un potenziale incontro con suo padre, re Carlo III. I media britannici suggeriscono che potrebbe essere un’occasione di riconciliazione. Harry ha avuto contatti limitati con suo padre e suo fratello da quando si è trasferito in California nel 2020 assieme alla moglie Meghan e ai due figli.