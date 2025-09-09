Principe Harry scherza sul suo rapporto con William: "Sai com'è, i fratelli…"

Il principe Harry ha partecipato a Londra a un evento di beneficenza a favore dei bambini affetti da gravi patologie, nell’ambito della sua visita a nel Regno Unito.

Il duca di Sussex, rientrato a Londra dagli Stati Uniti dove vive con la moglie Meghan e i due figli, ha consegnato il ventesimo premio per l’ispirazione dei giovani a WellChild, un’organizzazione benefica che si dedica ad aiutare questi bimbi a vivere e ricevere cure a casa.

Prima della cerimonia di premiazione, ha incontrato i vincitori del premio, le loro famiglie e gli assistenti, ed è stato sorpreso a scherzare con un ragazzo sulla rivalità tra fratelli, chiedendo al giovane vincitore del premio di suo fratello: “Ti fa impazzire?”, ha detto, “Sai com’è, i fratelli…”.