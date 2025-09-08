Harry arrivato a Londra, nessuna conferma su incontro con Re Carlo

Il principe Harry è arrivato a Londra, segnando la sua prima visita nel suo paese d’origine in quasi sei mesi. Il suo volo, partito dalla California, è atterrato questa mattina a Heathrow. Lo riportano i media britannici. Harry ha viaggiato senza la famiglia: la moglie Meghan Markle e i loro figli Archie e Lilibet sono rimasti negli Stati Uniti. Tra gli impegni fissati nei prossimi giorni, il Duca di Sussex prenderà parte a Londra alla cerimonia dei WellChild Awards, ente benefico di cui è patron da 17 anni. Harry ha deposto in privato una corona di fiori e ha reso omaggio alla defunta regina Elisabetta a Windsor, dove è sepolta, nel terzo anniversario della scomparsa della sovrana. Ma il viaggio potrebbe essere l’occasione per un incontro con Re Carlo, per la prima volta dal febbraio 2024.

Il Principe vorrebbe riconciliarsi con il padre

Il duca ha espresso da tempo il desiderio di riconciliarsi con il padre e con la famiglia reale in generale. Le prime indiscrezioni riguardanti una possibile riconciliazione sono emerse quando alcuni alti funzionari di Carlo e Harry sono stati avvistati a un incontro a Londra all’inizio di luglio. In ogni caso, non sono arrivate conferme ufficiali. Nel febbraio 2024 il principe aveva incontrato il padre, dopo che al sovrano era stato diagnosticato un tumore. Il 6 maggio 2023 il secondogenito aveva preso parte all’incoronazione del sovrano all’Abbazia di Westminster, da solo, senza la moglie Meghan, e in disparte dal resto della Royal Family. La coppia e figli Archie e Lilibeth Diana vivono in California, e i rapporti con il sovrano e il fratello, il principe William, sono ai minimi termini, dopo le accuse di Harry contro i parenti per il trattamento, a suo avviso discriminatorio, riservato a sua moglie, osteggiata da Carlo e dai principi di Galles.

A maggio la conferma della revoca della scorta

A maggio il principe Harry aveva perso il ricorso che aveva presentato contro la decisione del governo britannico di privarlo della sicurezza finanziata con fondi pubblici dopo che aveva abbandonato i suoi doveri reali e si era trasferito negli Stati Uniti con la moglie Meghan Markle. La Corte d’appello aveva stabilito all’unanimità che Harry non è stato trattato in modo ingiusto quando è stato deciso di riesaminare la sua protezione caso per caso ogni volta che si recherà in visita nel Regno Unito. “Nella mia sentenza, con la quale i miei colleghi, i Lord Giudici Bean ed Edis, sono d’accordo, è stato deciso che l’appello del Duca di Sussex sarebbe stato respinto”, aveva detto il giudice Geoffrey Vos.