Mondiale volley femminile 2025, Velasco si infuria con un giornalista: "Insisti, insisti e c***o"

Julio Velasco si infuria con un giornalista. Appena rientrato a Malpensa con la nazionale femminile di volley che ha vinto i Mondiali 2025 a Bangkok (Thailandia), il ct azzurro è stato accolto da un bagno di folla e dai cronisti. Alla domanda “Sono stati più difficili i Mondiali con la nazionale maschile o questo? Erano più forti loro o la squadra femminile?”, Velasco ha risposto spazientito: “Non mi faccia dire cose che non voglio dire, ha capito e c***o, insisti, insisti perché io dica quello che non voglio dire”.