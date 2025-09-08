Mondiali volley femminile 2025, Velasco: "Le ragazze non hanno mai mollato, risultato storico"

“Quando ho preso l’incarico non mi aspettavo di vincere tutto, anche perché quando si inizia non ci si fa film su quello che può succedere, sarebbe un errore gravissimo”. Così Julio Velasco, ct dell’Italia femminile di pallavolo campione del mondo dopo l’arrivo a Malpensa. “Alle ragazze – ho aggiunto – ho detto sin dal primo giorno che non si deve pensare né al prima né al dopo. Lo sport è ora, è quello che si fa al momento”.

“In certi momenti, sia Brasile che Turchia hanno giocato meglio ma le ragazze non hanno mollato, ci hanno creduto sino alla fine e abbiamo ottenuto un risultato storico. Olimpiadi, Vnl, Mondiali, tutte le competizioni giocate le abbiamo vinte – ha aggiunto – siamo molto orgogliosi ed emozionati”. “I miei programmi? Ora voglio riposare, ho un contratto con la federazione e non ho nessuna intenzione di mollare”.