Mondiali volley femminile 2025, l’Italia in cima al mondo: le Azzurre battono la Turchia in 5 set

Infinite azzurre. L’Italia di volley femminile è campione del mondo di pallavolo dopo aver battuto la Turchia in cinque set. Le azzurre hanno vinto per 3-2: 25-23, 13-25, 26-24, 19-25, 15-8 e ora detengono il titolo di Campionesse del mondo e quello di Campionesse olimpiche, dopo la vittoria a Parigi 2024.

I complimenti di Giorgia Meloni: “Avete scritto la storia”

“Le Azzurre della pallavolo scrivono la storia: campionesse del mondo!”. Così la premier Giorgia Meloni sui social.

Le Azzurre della pallavolo scrivono la storia: campionesse del mondo! pic.twitter.com/pqhqg6I0I9 — Giorgia Meloni (@GiorgiaMeloni) September 7, 2025

Il presidente del Coni: “Orgoglio dello sport italiano”

“Quando l’Italia chiama, il Volley risponde presente. Oggi la nostra nazionale di Volley ha scritto un altro capitolo entusiasmante di una storia affascinante e avvincente. Straordinarie, fantastiche, uniche: queste ragazze sono l’orgoglio dello sport italiano che si conferma una nazione leader nella pallavolo. Vincere il mondiale ad un anno di distanza dalle Olimpiadi è un’impresa storica. Complimenti al Presidente Giuseppe Manfredi, al Commissario Tecnico Julio Velasco e a tutte le atlete protagoniste indiscusse di questo mondiale che torna in Italia dopo 23 anni di assenza. Brave ragazze, avete commosso l’Italia”. Il Presidente del Coni Luciano Buonfiglio commenta così il trionfo dell’Italia di Julio Velasco al Mondiale di pallavolo femminile.