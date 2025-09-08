Manifestazione nazionale 4 ottobre per Gaza, comunità palestinese a Roma: “Il comune ci censura”

La comunità palestinese di Roma protesta dopo che il comune ha vietato l’assemblea di preparazione alla manifestazione nazionale del 4 ottobre per Gaza al Cinema l’Aquila adducendo problemi procedurali. “Una censura che rispediamo al mittente”, fanno sapere tutte le rappresentanza della comunità, oggi, 8 settembre, in conferenza stampa in Campidoglio. “L’assemblea si farà – ribadisce Maya dei “giovani studenti palestinesi” in Italia – o al Cinema L’Aquila o direttamente qui al Campidoglio perché è pubblica e non abbiamo nulla da nascondere”.

Un allarme che arriva dopo un articolo de Il Tempo nel quale si chiariva che il sindaco aveva vietato l’incontro per problemi politici (in quanto la sede del Cinema l’Aquila e di proprietà del Comune). Nell’articolo si denunciava inoltre l’intento di uno dei rappresentanti della comunità palestinese Mohammad Hannoun, (presente nella black list USA per la sua presunta “vicinanza” ad Hamas) di voler lanciare con questa assemblea un progetto politico. “Il pericolo di questa assemblea – chiarisce Hannoun presente alla conferenza stampa – è che è stata indetta da tutte le comunità palestinesi. Questo per noi è punto di forza ma per loro è un problema. Hanno attaccato me per attaccare tutta la comunità ma non è servito a niente”.