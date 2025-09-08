Byd, Davino: "Al lavoro sui singoli mercati dei Paesi Ue, abbiamo grandi propositi"

“L’Europa è un mercato ampio e ogni Paese ha le sue specificità. Il lavoro che stiamo facendo in ogni Paese è preparare i network e le squadre per ogni mercato. In questo senso, stiamo lavorando in Svizzera, in Austria, in Germania, in Repubblica Ceca, in Polonia, in Ungheria. C’è molto da fare, ma abbiamo grandi propositi e vogliamo essere rilevanti in ogni settore significativo per i clienti”. Queste le parole utilizzate da MariaGrazia Davino, regional managing director di BYD, per raccontare l’espansione dell’azienda automobilistica nel mercato dell’Europa centrale. Davino è intervenuta a margine della conferenza stampa organizzata da BYD presso la ‘IAA Mobility 2025’ di Monaco di Baviera.

“Per noi l’Europa è il presente e siamo pienamente impegnati in questo senso”, continua la manager, che si concentra, quindi, sulla nuova autovettura che BYD ha lanciato in occasione della fiera tedesca: “Qui stiamo lanciando la nostra station wagon, la BYD Seal 6 DM-i Touring. Si tratta di una grande auto super-hybrid, con un’autonomia fino a 1350 chilometri”. “Un’auto pensata non solo per chi guida ma anche per i passeggeri”, conclude Davino.