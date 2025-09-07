Salmo, il Lebonski Park incanta Milano: tra gli ospiti anche Zucchero

Ha preso il via sabato con l’attesissimo concerto a Fiera Milano Live il World Tour 2025 di Salmo: il poliedrico rapper e cantautore sardo ha trasformato l’area di Rho in Lebonski Park, il palcoscenico di un evento fuori scala, che ha ridefinito l’idea stessa di concerto trasformandolo in una vera e propria esperienza immersiva nel mondo dell’artista. Organizzato da Vivo Concerti e Lebonski 360, l’evento ha superato la musica per diventare spettacolo totale, costruito intorno alla community dei fan. La Fiera si è trasformata per un giorno in un autentico luna park tematico firmato Salmo: ruota panoramica, scivoli giganti, autoscontri, toro meccanico e un’infinità di attrazioni e attività hanno animato, fin dal primo pomeriggio, una folla entusiasta, regalando ore di divertimento in attesa dello show principale. Dalle 19:00, poi, la musica ha preso il sopravvento. Dopo gli opening act di Dante e Shari, Salmo ha incendiato la Fiera Milano Live con uno spettacolo esplosivo: scenografie sorprendenti e richiami visivi alla sua discografia hanno tradotto dal vivo l’universo di RANCH, il suo ultimo album già Disco di Platino, che ha fatto da filo conduttore a una scaletta di 40 brani, ripercorrendo una carriera costellata da 77 Dischi di Platino e 50 d’Oro. Il tema del “rancho” sardo, rifugio e punto di partenza e arrivo per Salmo, si è trasformato da suggestione privata a centro visivo e narrativo dell’ultima parte del concerto, in un viaggio dalle origini alle nuove consapevolezze. Lo show, strutturato in tre atti – band elettrica, sezione unplugged, e gran finale con il DJ set di 2P – ha mantenuto alta la tensione narrativa, muovendosi con naturalezza tra momenti intimistici e vere esplosioni di festa elettronica. A rendere l’evento ancora più irripetibile, la carrellata di ospiti a sorpresa: Fabri Fibra, Kaos, Centomilacarie, Nitro, Zucchero, Noyz Narcos, Lazza e Luca Agnelli hanno raggiunto Salmo sul palco, generando un’esplosiva celebrazione collettiva che ha mescolato generi e generazioni. Tra i momenti clou, anche lo spoiler del nuovo singolo FLASHBACK (Columbia Records/Sony Music Italy), in uscita lunedì alle 11:00 con videoclip: un brano-prodigio prodotto da Gamuel Sori e Verano, che apre uno stargate emotivo tra il 2003 e oggi, attraversando ventidue anni di ricordi e crescita. FLASHBACK diventa così la colonna sonora di un viaggio introspettivo che trasforma nostalgia in forza e consapevolezza. A suggellare la serata, l’annuncio di una nuova attesissima tappa per il SALMO WORLD TOUR 2025: il 4 dicembre l’artista sarà all’Unipol Forum di Milano, con biglietti in vendita su TicketOne da lunedì 8 settembre alle 15:00 e nei circuiti autorizzati dal 13 settembre.