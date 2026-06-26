Watergate, Vance: "Oggi sarebbe una notizia da 12 ore, assurdo che abbia portato alla caduta di un presidente"

“Se il Watergate avvenisse domani, sarebbe una notizia che durerebbe circa 12 ore“. Con queste parole il vicepresidente degli Stati Uniti JD Vance è tornato sullo scandalo che nel 1974 portò alle dimissioni del presidente Richard Nixon. Intervenendo alla Richard Nixon Presidential Library, in California, Vance ha sostenuto che l’eredità del 37° presidente americano stia vivendo “una sorta di rinascita” e ha tracciato un parallelo con Donald Trump. Secondo il vicepresidente, “il deep state” avrebbe contribuito alla caduta di Nixon con dinamiche simili a quelle che, a suo dire, le stesse istituzioni avrebbero utilizzato contro Trump durante il suo primo mandato alla Casa Bianca.