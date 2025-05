L'ultimo lavoro dell'artista di Olbia in uscita il 9 maggio

“Aspettare l’uscita del nuovo disco è sempre emozionante, non ho figli ma è come se avessi un nuovo figlio. Ed è sempre una scarica di adrenalina che mi sa sentire sempre un emergente, come se dovessi ripartire da capo”. Così Salmo commenta il suo ‘Ranch’, il nuovo album dell’artista di Olbia, in uscita venerdì 9 maggio per Columbia Records/Sony Music Italy. “Sono arrivato a fare questo disco nuovo per esigenza, è venuto fuori da solo”, ha spiegato Salmo raccontando di come la musica si sia fatta spazio in un momento in cui si stava dedicando al cinema.

