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venerdì 26 giugno 2026

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Cina, piccolo aereo si schianta contro il grattacielo più alto di Pechino

LaPresse
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Un piccolo aereo si è schiantato contro la Citic Tower, nota anche come China Zun, il grattacielo più alto di Pechino. A riferirlo è il South China Morning Post. L’impatto ha provocato danni ai piani superiori dell’edificio, evacuato dopo l’impatto. Le immagini mostrano un foro e vetri infranti su un lato del grattacielo. Sul posto sono intervenuti numerosi mezzi di soccorso, con una massiccia presenza di polizia, vigili del fuoco e ambulanze. Al momento non è chiaro se vi siano vittime o quante persone si trovassero a bordo dell’aereo. Le autorità cinesi non hanno ancora rilasciato dichiarazioni ufficiali sulle cause dell’incidente.