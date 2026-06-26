Cina, piccolo aereo si schianta contro il grattacielo più alto di Pechino

Un piccolo aereo si è schiantato contro la Citic Tower, nota anche come China Zun, il grattacielo più alto di Pechino. A riferirlo è il South China Morning Post. L’impatto ha provocato danni ai piani superiori dell’edificio, evacuato dopo l’impatto. Le immagini mostrano un foro e vetri infranti su un lato del grattacielo. Sul posto sono intervenuti numerosi mezzi di soccorso, con una massiccia presenza di polizia, vigili del fuoco e ambulanze. Al momento non è chiaro se vi siano vittime o quante persone si trovassero a bordo dell’aereo. Le autorità cinesi non hanno ancora rilasciato dichiarazioni ufficiali sulle cause dell’incidente.