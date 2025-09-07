Manovra, Schlein: “Serve piano europeo per automotive”

“Avremo anche in questa manovra molte proposte da fare, ne ho fatta una oggi qui che ci tengo a sottolineare: un grande piano di investimenti comuni come è stato il Next Generation EU con sostegni concreti all’industria europea dell’automotive che è in crisi profonda, non soltanto in Italia, ma anche in Germania e nel resto d’Europa. Allora perché non immaginare un fondo dedicato alla rigenerazione del parco di vetture che oggi sono circolanti in Europa, puntando appunto a quelle che riducono le emissioni e farlo attraverso degli euro bond, quindi dei titoli di debito comune. Oggi gli analisti raccontano come un titolo europeo sarebbe attrattivo anche per quegli investitori che oggi si fidano meno del dollaro e dei Treasury. Abbiamo un’opportunità da provare a cogliere pure in un momento di difficoltà però l’Europa deve fare un salto in avanti, non deve tornare indietro sulla spinta dei nazionalisti”. Così la segretaria dem Elly Schlein a margine del Forum di Cernobbio in merito alle proposte del Pd per la prossima manovra.