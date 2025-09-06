Mps, Gentiloni: "L’ho nazionalizzata, non pensavo sarebbe diventata così"

“E’ chiaro che le scelte che vengono fatte meritano soltanto rispetto e di prenderne atto. Sulle modalità” della operazione Mps-Mediobanca “ci sono state le osservazioni della Commissione europea e di queste osservazioni credo che sarebbe bene tenere conto“. Così Paolo Gentiloni, ex premier ed ex Commissario europeo, ai cronisti che gli fanno notare il ruolo del governo.

Gentiloni risponde: “Beh, c’è un ruolo certamente del Governo … diciamo la verità, non è che questo ruolo del Governo sia un’eccezione italiana, basta che ci guardiamo intorno nel mondo e lo vediamo. Ma sulle modalità con cui questo ruolo si è sviluppato fanno bene le autorità europee a segnalare eventuali problemi, perché nessuno fa finta che i governi non si occupino delle banche, perché tutti i governi europei si occupano delle banche. Quando io sono stato Presidente del Consiglio ho nazionalizzato una delle banche che oggi è protagonista” (Mps, ndr) del risiko “non immaginavo che qualche anno dopo sarebbe diventata così importante”. “È giustissimo che le autorità europee guardino al problema”, conclude.