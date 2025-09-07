Armani, De Laurentiis: "Campione di grande generosità"

“Ogni parola non rappresenterebbe la sua grandezza e quindi rimaniamo tutti quanti rispettosamente silenti come le candele che stanno in questo momento accompagnandolo in questo ultimo viaggio, che sono bellissime, una mise en place, una messa in scena molto molto di livello che lo rappresenta in tutto”. Così il presidente del Napoli e produttore cinematografico, Aurelio De Laurentiis, uscendo dalla camera ardente di Giorgio Armani. Alla domanda sul binomio Armani-Napoli, De Laurentiis ha risposto: “Straordinario, di grande generosità”. Quanto a un ricordo personale dello stilista ha precisato: “I ricordi sono sempre personali e non sono fatti coram populo”. Infine, a chi gli chiedeva un consiglio ricevuto da Armani che potesse essere tramandato, ha detto: “Non c’è nulla da raccontare, lui era uno che amava e rispettava la gente e la gente gli sta dimostrando il suo amore”.