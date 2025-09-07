Armani, A.Fontana: "La Lombardia lo ricorderà"

“Era doveroso essere qua perché credo che sia stata un’eccellenza di questa nostra Lombardia, una persona, un genio che ha portato la bellezza italiana nel mondo, ma anche un grande imprenditore perché è riuscito a creare un’azienda che funziona, che è efficiente, che ha dato dei risultati eccellenti. Quindi ha saputo declinare la creatività, la genialità con l’efficienza e l’efficacia tipica di un grande lombardo”. Così il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, entrando alla camera ardente di Giorgio Armani all’Armani Teatro. Alla domanda se la Regione ricorderà lo stilista, il governatore ha risposto: “Adesso sicuramente lo ricorderemo, è chiaro che sono scelte che faremo insieme al Consiglio appena si riapriranno i lavori, ne parleremo col presidente”. A chi chiedeva se avesse già un’idea, ha aggiunto: “Noi sicuramente faremo una giornata dedicata a ricordarlo, per dare a tutti la possibilità di esprimere il loro pensiero, la loro idea, il loro ricordo”.