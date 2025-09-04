Tv, Pier Silvio Berlusconi a sorpresa alla 'Ruota della fortuna'

(LaPresse) – “Abbiamo fatto tutti insieme un piccolo miracolo. Quindi, tutte le persone coinvolte si meritano il mio e il nostro grande applauso. Bravi. Prova di lavoro, e aggiungo io di coraggio, straordinaria. Abbiamo scritto un pezzettino di storia della nuova televisione e fatto una cosa che non era mai stata fatta.”. Così Pier Silvio Berlusconi nell’irruzione a sorpresa durante la puntata di ieri sera di ‘La Ruota della Fortuna‘ con Gerry Scotti. “La seconda cosa che devo fare, che voglio fare – ha aggiunto l’A.d. di Mediaset – è ringraziare Gerry, perché questo signore si è convinto e ha avuto il coraggio, la professionalità e la forza per affrontare questa sfida, che diciamolo chiaro, era ed è una grandissima sfida. Gli abbiamo chiesto di fare l’impossibile, ciò che sembrava non fattibile. Lui ha accettato, ci ha creduto, mi ha e ci ha seguito e oggi portiamo a casa dei risultati che onestamente… Certo, la sfida è lunga e dobbiamo essere lucidi e stare tranquilli… Ma sono molto al di sopra delle nostre aspettative. Voglio ringraziare insieme a Gerry anche Samira perché è stata veramente una scoperta. Gerry, Samira, tutti i professionisti Mediaset e Endemol, grazie di cuore. Lavoro meraviglioso. Buon lavoro, vi voglio bene”.