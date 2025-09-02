Maltempo in Veneto, danneggiate case a Verona e Vicenza: le immagini dei Vigili del Fuoco

Dalla tarda serata di ieri i Vigili del fuoco sono al lavoro per il maltempo che ha colpito le province di Verona e di Vicenza. Quaranta gli interventi effettuati in provincia di Verona dove sono stati svolti soccorsi per la messa in sicurezza di alberi pericolanti e di alcune coperture di edifici lesionate. Più colpiti i territori dei comuni orientali di San Bonifacio e Soave, ed anche nella bassa veronese ad Oppeano e Bovolone. Sessanta invece gli interventi effettuati nel vicentino, la maggior parte tra Lonigo, San Germano dei Berici, Mossano e Grancona.