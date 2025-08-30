Maltempo da Nord a Sud, vento forte in Puglia. Allagamenti e esondazioni nel Verbano

Il maltempo ha colpito diverse regioni italiane dal Nord al Sud, provocando trombe d’aria, piogge intense e venti forti che hanno richiesto l’intervento dei Vigili del Fuoco. In più di 12 ore svolti oltre 200 interventi per allagamenti, danni d’acqua, tetti divelti e alberi pericolanti. Nel pomeriggio di ieri una tromba d’aria si è abbattuta nel lecchese, principalmente nel comune di Verderio. Complessivamente sono stati effettuati oltre 25 interventi. Nella notte, con il miglioramento delle condizioni meteo, la situazione è rientrata nella normalità. Vento forte ed abbondanti precipitazioni in Puglia, in particolare nelle province di Foggia e Barletta, inviati in supporto unità e mezzi dai Comandi di Brindisi e Taranto. Svolti oltre 20 interventi a Barletta e 26 nel foggiano. Dal pomeriggio di ieri, decine di operazioni nel comune di Varzo (Verbano Cusio Ossola) per un’intensa perturbazione che ha provocato allagamenti di piani seminterrati e l’esondazione di due torrenti del reticolato minore: a scopo cautelativo sono state evacuate due abitazioni. Nella notte sono proseguite le operazioni di prosciugamento di locali interrati e la rimozione di detriti da alcune strade con mezzi di movimento terra giunti dai Comandi di Torino e Novara.

Disagi in Veneto. Forte pioggia in Lucchesia

Squadre impegnate anche nel padovano per allagamenti e danni d’acqua: il dispositivo di soccorso locale, supportato da rinforzi provenienti dai Comandi di Verona, Vicenza e Treviso, hanno effettuato finora oltre 90 interventi. Vigili del fuoco tuttora al lavoro. Proseguono dalla sera del 28 agosto le operazioni di soccorso a seguito dell’intensa perturbazione che si è abbattuta in provincia di Lucca: effettuati oltre 80 interventi (foto), prevalentemente per tetti divelti, alberi pericolanti e dissesti statici. In appoggio alle squadre locali, giunte unità dai Comandi di Grosseto e Siena.