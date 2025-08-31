Mostra Cinema Venezia, Jude Law e Alicia Vikander sul red carpet de 'Il mago del Cremlino'

Jude Law e Alicia Vikander sul red carpet della Mostra del Cinema di Venezia nel giorno della prima mondiale del film ‘Il mago del Cremlino’ di Olivier Assayas, in cui l’attore di ‘The Young Pope’ si trasforma in Vladimir Putin. I due sono stati accompagnati sul red carpet dal regista francese e dai co-protagonisti Paul Dano, Jeffrey Wright, Tom Sturridge e Will Keen. Il film è un adattamento del bestseller omonimo di Giuliano da Empoli, un racconto sull’ascesa al potere del presidente russo insieme a un consigliere fittizio chiamato Vadim Baranov, interpretato da Dano. La storia è ambientata in parte nei primi anni ’90, nel caos post-sovietico, e prosegue fino al 2014. Il personaggio di Dano è ispirato al vero stratega politico Vladislav Sourkov, considerato l’architetto del sistema politico putinista. La pellicola è in gara per il concorso principale della Mostra di Venezia, insieme a titoli come ‘Frankenstein‘ ‘Bugonia‘, ‘The Voice of Hind Rajab‘, ‘La Grazia‘ e ‘No Other Choice‘, in competizione per i premi principali tra cui quelli per la recitazione e la regia. I vincitori saranno annunciati il 6 settembre.