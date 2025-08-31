Mostra Cinema Venezia 2025, Jude Law: "Paura di Putin? Non temo ripercussioni"

(LaPresse) L’attore Jude Law, durante la conferenza stampa al Festival del Cinema di Venezia per il film “Il mago del Cremlino“, ha parlato della sua esperienza nel ruolo del presidente russo Vladimir Putin. Law ha spiegato di non aver avuto paura di eventuali ripercussioni e di essersi affidato al regista Olivier Assayas per raccontare il personaggio senza polemiche, concentrandosi sul suo lato pubblico enigmatico ma con emozioni nascoste. Il film affronta temi di politica moderna e il potere del male, riflettendo su situazioni pericolose come quella di Putin, ma applicabili anche ad altri leader mondiali. Law ha definito il potere un concetto amorfo e ha sottolineato che nel film non hanno voluto personificare Putin in modo troppo letterale. Ironizzando, ha detto che l’unica cosa positiva del personaggio è stata imparare il judo.