Padova, il maltempo danneggia il campanile di San Martino: l'intervento dei Vigili del Fuoco

La copertura di metallo della cuspide del campanile della Chiesa di San Martino a Vigodarzere (PD) era stata danneggiata dal maltempo che si era abbattuto ieri pomeriggio sulla provincia. L’intervento di messa in sicurezza è stato effettuato stamattina dalla squadra esperta in manovre speleo alpino fluviali del comando dei Vigili del fuoco di Padova che ha operato all’interno della struttura per riposizionare la porzione di metallo divelta, inchiodandola sulle tavole di legno sottostanti. Sul posto anche l’Unità di Comando Locale e il nucleo SAPR (Sistema Aeromobile a Pilotaggio Remoto) regionale per i sopralluoghi dall’alto sull’intervento. A coordinare le operazioni il funzionario di guardia.