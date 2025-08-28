Cosenza, al via la seconda edizione della Summer School de L'orodicalabria

È partita a Belvedere Marittimo (Cs) la Summer school “Si può già fare”, ideata da L’orodicalabria, giunta alla seconda edizione e in programma fino al 31 agosto. L’iniziativa propone un format innovativo, con lezioni e laboratori al mattino, guidati da docenti universitari, manager ed esperti di settore, e momenti di confronto pubblico la sera con imprenditori calabresi, giovani che hanno avviato iniziative sul territorio, docenti, rappresentanti delle istituzioni e del mondo creditizio. Direttore scientifico della summer school è il giornalista Francesco Verderami. “Gli studenti universitari che partecipano si contenderanno quattro borse di studio attraverso le quali potranno andare, grazie a INNOVIT, in Silicon Valley a sviluppare i loro progetti di impresa”, ha spiegato Verderami. L’obiettivo è fornire competenze pratiche e occasioni di dialogo per incoraggiare le nuove generazioni a immaginare e costruire il proprio futuro.

“La Calabria possiede tanti tesori: la sua storia, la sua cultura, le sue tradizioni. Ma il vero patrimonio da custodire sono le giovani generazioni. Senza di loro, la polvere finirebbe per coprire le nostre ricchezze”, ha dichiarato Ernesto Magorno, presidente de L’orodicalabria. “Per questo – prosegue Magorno – è fondamentale favorire la crescita delle ragazze e dei ragazzi calabresi: stimolarli, accompagnarli, incoraggiarli. Il futuro è nelle loro mani, ma il testimone spetta a noi consegnarlo”. “Da un anno L’orodicalabria è impegnata nel sostegno ai giovani della nostra regione: la summer school nasce con questo spirito ed è interamente dedicata a loro. È il frutto di una collaborazione con istituzioni, università e organizzazioni di categoria. Aiutarli significa garantire strumenti concreti per mettersi alla prova, perché hanno il diritto di scegliere e costruire il loro futuro. Un futuro che riguarda tutti noi”, conclude l’ex senatore.