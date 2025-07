Calabria, presentata 2a edizione 'Si può già fare' con Occhiuto, Magorno e Verderami

Conferenza stampa di presentazione della seconda edizione della summer school dell’associazione L’OrodiCalabria, dal titolo esplicito: “Si può già fare”. Il lancio è stato effettuato a Roma, nella splendida cornice di Palazzo Albani Del Drago alla presenza, tra gli altri, del presidente della regione Calabria Roberto Occhiuto. Proprio il governatore, a margine della conferenza, ha affermato: “Questa seconda edizione si preannuncia più ambiziosa della prima. 70 giovani hanno deciso di partecipare, sono 70 pezzi di speranza, giovani che rimarranno in Calabria perché sono convinti che si possa fare”. Per Occhiuto “la Calabria ha tutte le condizioni per essere finalmente una regione piena di futuro”, sottolineando come devono essere i calabresi stessi ad aver bisogno “loro per primi, di rendersi conto che questa regione non è irredimibile come è stata ritenuta fino ad ora”.

Gli fa eco il presidente dell’associazione L’OrodiCalabria, Ernesto Magorno: “Qual è il messaggio che lanciamo? Che si può fare, che si può stare con i giovani e lavorare con loro, cogliere le peculiarità che ci sono nella nostra regione per lanciarle nel mondo dell’impresa e del lavoro”. In questo senso, quindi, la seconda edizione della summer school “è una vittoria del percorso che ha fatto l’associazione”. Infine, il direttore scientifico dell’associazione, Francesco Verderami annuncia un nuovo, grande, passo in avanti: “La summer school di quest’anno avrà un prequel – illustra Verderami – il 25 agosto saremo infatti a Reggio Calabria, in occasione di un evento a cui parteciperà il vicepresidente esecutivo della Commissione Europea Raffaele Fitto, che verrà proprio per L’OrodiCalabira per discutere di occupazione giovanile e progetti europei per l’imprenditoria giovanile, insieme al presidente Occhiuto e al sindaco della città Falcomatà”. “Di questo siamo molto grati – conclude il direttore scientifico – passo dopo passo andiamo avanti per dare un segnale ai giovani calabresi”.