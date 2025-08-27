Corea del Sud, proseguono le esercitazioni militari congiunte con gli Usa

Prosegue l’esercitazione militare congiunta annuale tra Corea del Sud e Stati Uniti denominata ‘Freedom Shield’, iniziata lo scorso 18 agosto. Le forze armate di Seul e quelle di Washington hanno effettuato manovre militari nei pressi di un fiume a Yeoju, a sud-est della capitale sudcoreana. Hanno preso parte all’esercitazione truppe della 7ª Brigata del Genio dell’esercito sudcoreano e della 2ª Divisione di Fanteria statunitense, nonché truppe dell’11º Battaglione del Genio della Divisione Combinata Corea del Sud-Stati Uniti.

L’obiettivo di questa esercitazione era migliorare la capacità e l’interoperabilità delle operazioni anfibie congiunte. Il ‘Freedom Shield’ terminerà il 28 agosto.