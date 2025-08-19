Accesso Archivi

martedì 19 agosto 2025

Pippo Baudo, Panariello: "Il suo erede per il varietà? Per patriottismo dico Carlo Conti"

“Speriamo almeno che questa scomparsa possa riaccendere un faro sul varietà che se ne sta andando piano piano. Se vedo un erede di Pippo Baudo per il varietà? Sono tanti e sono tanti quelli bravi, come ha detto lui tante volte. Ma io per patriottismo dico Carlo Conti”. Così il presentatore e comico Giorgio Panariello a margine della camera ardente di Pippo Baudo al Teatro delle Vittorie di Roma. Panariello è andato martedì mattina, insieme a Marco Masini, a rendere l’ultimo omaggio al celebre conduttore, scomparso sabato all’età di 89 anni.