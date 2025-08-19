Pippo Baudo, prosegue l’omaggio alla camera ardente. Amadeus: “Manca a tutti”

Prosegue anche oggi l’omaggio alla camera ardente di Pippo Baudo, il conduttore scomparso sabato a 89 anni. Questa mattina tra i primi ad arrivare uno dei suoi ‘eredi’, Amadeus. “A chi non manca? a chiunque”, ha detto il conduttore uscendo. La camera ardente, allestita al Teatro delle Vittorie a Roma, il luogo tra gli altri programmi del ‘suo’ Fantastico, dovrebbe chiudere alle 12. Poi il trasferimento in Sicilia, dove domani alle 15 sono in programma i funerali di Baudo nella ‘sua’ Militello.
“Speriamo almeno che questa scomparsa possa riaccendere un faro sul varietà che se ne sta andando piano piano. Se vedo un erede del varietà? Sono tanti e sono tanti i bravi come ha detto lui tante volte. Ma io per patriottismo dico Carlo Conti”. Così il presentatore e comico Giorgio Panariello alla camera ardente di Pippo Baudo al Teatro delle Vittorie di Roma.
“Ci incontrammo in un ristorante non lontano da qui. Ci eravamo incontrati altre volte salutandoci, ma lui lì mi chiese di sedermi al suo tavolo. Io ancora non dovevo fare Sanremo, era aprile, lo dissero ad agosto. Lì non dimenticherò mai tutti i consigli. Mi disse: ‘Tu devi fare Sanremo e caso mai ti venisse chiesto devi fare così’ e mi elencò tutta una serie di cose che io ho stampato nella mia mente da quel giorno come dei comandamenti da osservare. Quella cosa non accadde per caso”. Lo racconta il conduttore televisivo Amadeus dopo la visita alla camera ardente di Pippo Baudo al Teatro delle Vittorie a Roma.
“Il primo comandamento della tv di Pippo in generale? Fare le cose con grande passione, grande amore e rispetto perché tu entri nelle case degli italiani, entri a casa loro, in quella casa c’è il papà, la mamma, ci può essere un bambino, ci può essere chiunque” racconta il conduttore ai cronisti. “Tu devi entrare sapendo che entri a casa delle persone. Il rispetto è una cosa fondamentale al di là poi dei consigli pratici per mettere in piedi un Sanremo o qualsiasi altra trasmissione ma il rispetto per la gente è fondamentale”.
A una settimana dalla scomparsa del grande showman, Rai Radio Techete’ dedica “Un sabato speciale per Pippo” e propone un palinsesto che farà scoprire, agli ascoltatori di oggi, il lavoro svolto in radio da Pippo Baudo negli Anni Sessanta e Settanta.
Rai Radio Techete’, per onorare un prestigioso “uomo Rai”, ha ritrovato e selezionato dagli archivi alcune delle più significative trasmissioni radiofoniche, delle quali il Pippo nazionale è stato il mattatore, e le ha racchiuse nella giornata-evento “Un sabato speciale per Pippo”, in onda sabato 23 agosto 2025, curato con meticolosa attenzione da Edoardo Melchiorri e coordinato da Giacinto De Caro.
Dai programmi per i ragazzi a vivaci trasmissioni del fine settimana, ospite di prestigio nei varietà, ma anche attore di radiocommedie, Pippo Baudo, si è ogni volta confermato uomo dai mille interessi e talenti.
Questi nel dettaglio i programmi che andranno in onda sabato su Rai Radio Techete’: “Settimana corta” del 1973 e “Ragazzi organizzatevi” del 1974 (alle ore 4, 12 e 20); “Show Down” del 1978 (ore 5, 13 e 21); lo sceneggiato radiofonico “Ma voi capirete” del 1966 (prima parte alle ore 6, 14 e 22; seconda parte alle ore 7, 15 e 23).
“Sono state dette tante cose giuste e belle su Pippo. Io quello che posso dire è che per tutti noi, ma non solo chi fa questo lavoro ma anche la gente comune, ha fatto parte per una vita delle nostre famiglie. Uno come Pippo Baudo è irripetibile. Ha fatto la televisione. A chi non manca? A chiunque. Manca alla signora che lo ha visto in televisione fino a qualche tempo fa e manca ad ognuno di noi che fa questo lavoro”. Lo ha detto Amadeus uscendo dalla camera ardente di Pippo Baudo.
“Oggi abbiamo troppa fame di velocità” continua Amadeus, “dobbiamo darci una calmata, chi se ne frega degli ascolti. La televisione di Pippo era una televisione bellissima. Lui era avanti già quando faceva i varietà all’epoca. I suoi Sanremo sono stati veramente avanti e rivoluzionari”.