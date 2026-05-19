Flotilla, la sorella della presidente d'Irlanda Connolly: "Se vedete questo video, sono stata rapita da Israele"

La Flotilla ha diffuso un video preregistrato di Margaret Connolly, attivista e sorella della presidente irlandese Catherine Connlly. “Se state guardando questo video, significa che sono stata rapita dalla mia barca nella Flotilla dalle forze di occupazione israeliane”, esordisce l’attivista.

Margaret Connolly è stata fermata lunedì dalla marina israeliana durante il sequestro di circa 40 della 50 imbarcazioni della Flotilla, come riporta il tracker della Global Sumud. Le barche che non sono state ancora bloccate continuano la rotta verso Gaza, e si trovano a circa 100 miglia nautiche dalla costa della Striscia. “Mi sono sentita assolutamente costretta a partecipare – spiega Connolly nel video – La causa della Palestina è ciò che ci rende umani“. Il primo ministro irlandese Micheál Martin, ha condannato l’intercettazione, iniziata in acque internazionali vicino a Cipro, definendola “assolutamente inaccettabile“. La presidente dell’Irlanda Catherine Connolly ha dichiarato di essere “molto orgogliosa” di sua sorella, ma anche “molto preoccupata per lei”.