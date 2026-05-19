Spagna, Zapatero nega le accuse sul salvataggio di Plus Ultra: "Sempre rispettato la legge"

José Luis Rodriguez Zapatero rompe il silenzio. L’ex premier socialista spagnolo, indagato per traffico di influenze e altri reati in relazione al salvataggio della compagnia aerea Plus Ultra, in un video inviato ai media, ha negato irregolarità e si è detto pronto a difendersi “con fermezza e convinzione”. “Questa mattina ho ricevuto una notifica dal Tribunale Nazionale che mi convoca come persona indagata. Desidero innanzitutto esprimere la mia disponibilità a collaborare con la giustizia. Allo stesso tempo, desidero ribadire che tutte le mie attività, pubbliche e private, sono sempre state condotte nel più assoluto rispetto della legge“.