Ucraina, il vertice alla Casa Bianca tra Trump, Zelensky e i leader europei: le immagini

Dopo il vertice allargato nella East Room, Donald Trump, Volodymyr Zelensky, Giorgia Meloni e gli altri leader europei presenti alla Casa Bianca si trasferiranno nello Studio Ovale. Ad annunciare il cambio di programma è stato lo stesso presidente Usa, all’inizio dell’incontro multilaterale. L’incontro nell’Oval Office, prima della partenza da Washington dei leader non era previsto. La decisione è stata presa da Trump perché “tutto sta andando bene”, ha detto un funzionario della Casa Bianca citato dalla Cnn.