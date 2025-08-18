Ucraina, Berlino: "Essenziali garanzie sicurezza per Kiev, più pressione su Russia"

Il ministro degli Esteri tedesco Johann Wadephul ha chiesto solide garanzie di sicurezza per l‘Ucraina, in vista dell’incontro odierno tra il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky e i partner europei a Washington. Tra gli elementi di una soluzione negoziata verso una pace giusta per l’Ucraina “salde garanzie di sicurezza sono fondamentali”, ha dichiarato Wadephul durante un incontro con il suo omologo giapponese Takeshi Iwaya a Tokyo.

“Perché l’Ucraina deve essere in grado di difendersi efficacemente anche dopo un cessate il fuoco e un accordo di pace”, ha aggiunto.”È positivo e importante che il presidente Trump si sia posto l’obiettivo di porre fine alle morti in Ucraina”, ha dichiarato il politico della Cdu in una dichiarazione ai giornalisti nella capitale giapponese.