Donna morta in vasca, i vicini di casa di Silvana Damato: "Ci sono quelli che sanno ma stanno zitti”

Silvana Damato, 69 anni, è stata trovata morta l’8 agosto nella vasca da bagno del suo appartamento a Milano con indosso solo la biancheria intima e una vestaglia. A oltre una settimana dal ritrovamento, le cause del decesso restano misteriose. La procura ha aperto un’inchiesta per omicidio: la porta era chiusa dall’interno ma le chiavi non sono mai state trovate; il corpo presentava tumefazioni e ferite non ritenute mortali; l’autopsia non ha chiarito le circostanze.

In casa non c’erano segni di effrazione né furti, restava solo il mazzo di chiavi mancante. La donna, ex tabaccaia in pensione, viveva sola, aveva una figlia e due nipoti, e trascorreva il tempo con il burraco al Parco Nord. Amici e vicini, sconvolti, chiedono verità e giustizia su una morte che continua a suscitare dubbi e inquietudine. “Ci sono quelli che sanno ma stanno zitti”, dice la signora Assunta uscendo dal palazzo di Bruzzano, sorto negli anni ’70 e abitato da vecchi immigrati dal sud Italia e da nuovi italiani dove Silvana era conosciuta e benvoluta da tutti. “La conosco da 10 anni e non l’ho mai vista accompagnarsi con nessuno”, spiega Jerry, il portiere filippino dello stabile: “Una volta a settimana arrivavano le sorelle dalla Svizzera”. L’unico svago la partita di burraco al Parco Nord dove gli amici si ritrovano ogni giorno di fronte al laghetto e dove da giorni il mistero è sulla bocca di tutti. “Speriamo che la persona che ha fatto quella cavolata sia assicurato presto alla giustizia”, commentano mentre Carla aggiunge: “Certo che cerchiamo la verità. Io vengo qui tutti i giorni anche per sentire se ci sono novità. Il perché è morta. Perché può capitare anche a me”.