Morte Silvana Damato, resta il mistero sul decesso della 69enne trovata nella vasca da bagno a Milano

A più di una settimana dal ritrovamento del cadavere di Silvana Damato, la 69enne trovata senza vita nella vasca da bagno del suo appartamento in via Alessandro Bisnati a Milano l’8 agosto, rimane il mistero sulle cause della morte. La procura, con la pm Valentina Mondovì, ha aperto un fascicolo per omicidio alla luce degli elementi raccolti dagli investigatori.

A insospettire gli inquirenti alcuni particolari: la porta dell’abitazione era chiusa con più mandate ma le chiavi non sono mai state trovate e il corpo presentava tumefazioni al volto e ferite al collo, nessuna però ritenuta mortale a un primo esame. L’autopsia, eseguita mercoledì, non ha fornito certezze.

La partita a burraco saltata e poi l’allarme

L’allarme era partito dagli amici del bar “Sun Strac” che, non vedendola arrivare al consueto appuntamento con il burraco e dopo diverse chiamate senza risposta, avevano avvertito i soccorsi. I vigili del fuoco, calatisi dal tetto del sesto piano, hanno aperto la porta ai carabinieri che hanno trovato l’appartamento in ordine: nessun segno di effrazione, nessun oggetto mancante, la borsetta con il portafoglio e il cellulare con le chiamate perse erano in casa, mentre la bicicletta era regolarmente incatenata alla rastrelliera sotto il palazzo. L’unico elemento mancante resta il mazzo di chiavi.

Le testimonianze: “Vogliamo la verità, potrebbe succedere anche a noi”

Della vita di Silvana Damato rimangono le immagini condivise su Facebook: il lavoro da tabaccaia alla Stazione Centrale, poi la pensione, una figlia e due nipoti. “Ci sono quelli che sanno ma stanno zitti”, dice la signora Assunta uscendo dal palazzo di Bruzzano, sorto negli anni ’70 e abitato da vecchi immigrati dal sud Italia e da nuovi italiani dove Silvana era conosciuta e benvoluta da tutti. “La conosco da 10 anni e non l’ho mai vista accompagnarsi con nessuno”, spiega Jerry, il portiere filippino dello stabile: “Una volta a settimana arrivavano le sorelle dalla Svizzera”.

L’unico svago la partita di burraco al Parco Nord dove gli amici si ritrovano ogni giorno di fronte al laghetto e dove da giorni il mistero è sulla bocca di tutti. “Speriamo che la persona che ha fatto quella cavolata sia assicurato presto alla giustizia”, commentano mentre Carla aggiunge: “Certo che cerchiamo la verità. Io vengo qui tutti i giorni anche per sentire se ci sono novità. Il perché è morta. Perché può capitare anche a me”.