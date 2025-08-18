Dj Godzi, il padre ai funerali a Napoli: “Fiducia nella magistratura italiana e in quella spagnola”

Nella basilica di San Francesco di Paola a piazza del Plebiscito a Napoli i funerali di Michele Noschese, 35enne conosciuto come dj Godzi, morto a Ibiza lo scorso 19 luglio. Il decesso del dj napoletano è avvenuto in circostanze ancora poco chiare, dopo un intervento della polizia spagnola nella sua abitazione sull’isola. Il padre dell’uomo ha detto di aver fiducia sia nella giustizia spagnola sia in quella italiana. “E’ stato disposto il dissequestro della salma ma non la cremazione il che potrebbe significare in futuro nuovi accertamenti. A Ibiza autopsia frettolosa senza che io fossi nemmeno avvisato visto che ero lì e lo sapevano”, ha detto Giuseppe Noschese.