Dj Godzi morto a Ibiza, esperto famiglia dopo perizia: “Potremmo riscrivere la storia” 

“Abbiamo fatto un lavoro rigoroso, come era nelle richieste del pm. Io ritengo che potremmo riscrivere la storia per come è stata narrata fino ad ora”. E’ cauto ma fiducioso Raffaele Zinno, perito di parte della famiglia di Michele Noschese, il dj italiano morto a Ibiza in circostanze ancora da chiarire. Il perito è convinto che la morte di dj Godzi (questo il nome d’arte del 35enne morto dopo l’intervento della polizia spagnola) nasconda ancora delle zone d’ombra. “Le fratture ci sono – conferma Zinno all’uscita dall’obitorio al Verano a Roma dove è stata effettuata l’autopsia – Aspetto ora conferme dagli esami per capire se ci sono lesioni post mortem dovute all’autopsia o pre mortem. Io sono fiducioso che potremmo scrivere una versione un po’ diversa da quella che conosciamo fino ad ora”.

Zinno: “Non tutto è stato spiegato”

“Bisogna capire tante cose- prosegue -, la Guardia Civil offre una versione che ovviamente è anche di tipo difensivo, sono aperte varie ipotesi investigative. Sulla presenza di droga nel corpo di Noschese sono stati fatti anche oggi esami, ma bisogna capire ad esempio se assumeva droga e nel caso quando è stata assunta. Per avere un quadro più completo dovremo aspettare, credo, metà settembre. Per quanto riguarda la salma, ci riteniamo soddisfatti quindi tecnicamente può essere liberata in qualsiasi momento”. “Questa comunque è una storia ancora tutta da scrivere. L’esperienza mi insegna che ci sono molti elementi che ci fanno credere che non tutto è stato spiegato”, conclude