Pippo Baudo, il video-ricordo della Rai sui social

La Rai ricorda e rende omaggio a Pippo Baudo, il celebre conduttore televisivo morto ieri a 89 anni. Oltre a cambiare la programmazione televisiva la tv pubblica ha celebrato e ringraziato il presentatore con un toccante video-ricordo pubblicato sui canali social ufficiali. “Grazie Pippo.”, le parole a corredo del post. “È stato un pezzo di ‘cuore’ della Tv e una parte fondamentale della Rai, un ‘inventore’ di televisione, con oltre 100 trasmissioni televisive, alcune tra le più iconiche del Servizio pubblico, al suo attivo, uno scopritore di talenti, l’uomo del Festival di Sanremo che ha condotto e ‘pensato’ più di chiunque altro”, ha scritto la Rai in una nota diffusa per comunicare il cambio di programmazione deciso dopo la morte di Pippo Baudo.