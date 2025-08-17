Morte Pippo Baudo, la Rai cambia programmazione: il nuovo palinsesto in memoria del presentatore

La programmazione delle reti Rai cambia in memoria e onore di Pippo Baudo, il celebre presentatore e simbolo della tv pubblica italiana scomparso sabato sera all’età di 89 anni a Roma. Già dalle prime edizioni dei telegiornali dopo la diffusione della notizia è stato dato ampio spazio al ricordo del re della tv italiana attingendo all’immenso patrimonio televisivo Rai alla cui realizzazione Pippo Baudo ha contribuito per tutta la vita. E anche oggi, domenica 17 agosto, a Pippo Baudo saranno dedicati ampi spazi di approfondimento. Ecco i dettagli.
Rai 1
- Tg1: dalle 8:18 alle 10 uno speciale in memoria di Pippo Baudo.
- ‘Estate in diretta‘: tra le 14:00 e le 18:45 su Rai1, trasmissione dedicata al ricordo del presentatore.
- ‘Techetechetè‘: alle 20:30 su Rai1, puntata speciale su Pippo Baudo.
- Su Rai1, in seconda serata, verrà trasmessa l’ultima intervista di Baudo realizzata da Pierluigi Diaco.
Rai 2
- Dalle 18 alle 19 andrà in onda uno ‘Speciale Tg2‘ nel ricordo di Pippo Baudo.
Rai 3
- Alle 9 il film ‘Il mio nome è Donna Rosa‘, tratto dalla celebre canzone di Baudo.
- Alle 20 un Blob speciale dedicato al grande artista.
- In serata il tributo proseguirà con uno speciale di ‘Mixer’ dedicato proprio a Baudo.