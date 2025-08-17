New York, morti e feriti per una sparatoria in un locale di Brooklyn: il video della polizia

Tre persone sono morte e altre otto sono rimaste ferite dopo una sparatoria avvenuta domenica mattina presto in un affollato locale di New York City. Gli investigatori ritengono che uno o più uomini armati abbiano aperto il fuoco con diverse armi al “Taste of the City Lounge”, nel quartiere Crown Heights di Brooklyn, dopo una “lite” avvenuta poco prima delle 3:30 del mattino, uccidendo tre uomini. I feriti nella sparatoria – otto uomini e tre donne – sono stati trasportati in ospedale con ferite non gravi. L’età delle vittime varia dai 27 ai 61 anni.