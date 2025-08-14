Peacemaker 2, John Cena in “costume” alla premiere della seconda stagione

John Cena ha sfoggiato il suo costume da Peacemaker sul red carpet della premiere della seconda stagione della serie televisiva creata da James Gunn. Il 49enne ex star della WWE, ora attore, è stato poi raggiunto dalla moglie Shay Shariatzadeh. La prima puntata della serie, in onda su HBO Max, è andata in scena mercoledì sera all’AMC Lincoln Square Theater di New York. “C’è un enorme seguito di fan dietro il DCU. Potrei semplicemente indossare un abito normale, ma questa è l’unica occasione in cui posso vestire un’uniforme davvero figa. Quindi sì, era la cosa giusta da fare“, ha ironizzato l’attore.