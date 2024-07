L'atleta e attore americano lascerà la Wwe nel 2025

John Cena annuncia il ritiro dalla Wwe, la World Wrestling Entertainment. L’atleta e attore americano lo ha fatto in un video pubblicato sull’account X della Wwe. Il wrestler ha fatto sapere che nell’aprile del 2025 parteciperà all’ultimo WrestleMania della sua carriera: sarà l’evento numero 41 ed è in programma a Las Vegas.

Cena è ritenuto uno dei più grandi e popolari wrestler professionisti di tutti i tempi. Il 47enne però non si è esibito solo sul ring: da anni si è dato anche alla recitazione ricoprendo diversi ruoli in numerosi film, tra questi Fast & Furious 9 e 10 e The Suicide Squad.

BREAKING NEWS: John Cena announced at #MITB he will retire from in-ring competition in 2025.#ThankYouCena pic.twitter.com/6TPnYI5iU2 — WWE (@WWE) July 7, 2024

John Cena nudo agli Oscar

Nel marzo scorso John Cena si era presentato nudo sul palco del Dolby Theatre nella notte degli Oscar. L’attore e wrestler, dopo un siparietto con Jimmy Kammel, è arrivato davanti al microfono coprendo le parti intime con la busta contenente il nome del vincitore della statuetta per i migliori costumi.

